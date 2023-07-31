В российскую армию принудительно забрали 60 тысяч мужчин с оккупированных территорий, - ГУР

"Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей - просто переодевали и отправляли на фронт. Обещали, мол, будете на второй на третьей линии, а на самом деле люди попадали на передовую ", - сказал представитель военной разведки Украины.

Также Россия сгоняет в армию и студентов с оккупированных украинских территорий.

"Человек утром пошел на занятия и через два дня он уже воюет. Собственно говоря, Россия не считает жителей Донетчины и Луганщины людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют. Единственная реальная возможность [выжить] - сразу, при первой же возможности сдаться в плен", - отметил Черняк.

Принудительная мобилизация

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что на временно подконтрольной войскам РФ части Запорожской области оккупационная администрация готовится к принудительной мобилизации местных жителей.

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации уже обратился в Россию с призывом немедленно прекратить принудительную мобилизацию.