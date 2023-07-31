UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До російської армії примусово забрали 60 тисяч чоловіків з окупованих територій, - ГУР

Фото: до російської армії забрали 60 тисяч українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З початку 2022 року держава-агресор на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 до 60 тисяч чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Черняка для програми "Донбас Реалії".

"Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей - просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв будете на другій на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову", - сказав представник воєнної розвідки України.

Також Росія зганяє до окупаційного війська й студентів з окупованих українських територій.

"Людина зранку пішла на заняття і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, Росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють. Єдина реальна можливість [вижити] - одразу, за першої ж можливості здатися в полон", - зазначив Черняк.

Примусова мобілізація

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що на тимчасово підконтрольній військам РФ частині Запорізької області окупаційна адміністрація готується до примусової мобілізації місцевих жителів.

Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації вже звернувся до Росії із закликом негайно припинити примусову мобілізацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниГУР