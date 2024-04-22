Под Москвой горит производственное здание на площади 1200 кв м (видео)

В подмосковном Орехово-Зуево на площади 1200 квадратных метров горит производственное здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ .

Также там сообщили о пожаре на станции технического обслуживания в Московском районе Санкт-Петербурга. На месте работают 50 специалистов и 10 единиц техники МЧС РФ. По данным ведомства, пожар локализован.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщили в МЧС.

Напомним, 16 апреля в Москве произошел пожар на территории завода "Авангард", где производятся боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

В субботу, 20 апреля, Белгородскую, Курскую, Брянскую и Калужскую области РФ атаковали беспилотники. В Калужской области повреждена энергетическая инфраструктура, а в Белгородской области погибли два человека.

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