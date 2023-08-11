ua en ru
Пт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российском Подмосковье произошел масштабный пожар на складе

Новина українською →
Одинцово, РФ, Пятница 11 августа 2023 00:27
В российском Подмосковье произошел масштабный пожар на складе Фото: пожар в российском Одинцово произошел на складе (t.me/vestivrnru)
Автор: Владимир Костырин

В российском городе Одинцово Московской области этой ночью произошел сильный пожар на складе общей площадью 2 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным местных пабликов, происшествие случилось на складах на Зеленой улице в Одинцово. Речь идет о складе пивной продукции.

На месте работают пожарные расчеты и спецтехника. В МЧС РФ заявляют, что возгорание уже было локализовано.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

В сети публикуют видео и фото с места масштабного огненного ЧП.

Пожары и взрывы под Москвой и в России

Следует отметить, что на территории России в последнее время фиксируют большое количество пожаров, в том числе как в Москве, так и в отдаленных регионах.

Напомним, что в России 9 августа произошел мощный взрыв в городе Сергиев Посад в 70 километрах от Москвы - это произошло на Загорском оптико-механическом заводе.

Российские СМИ отмечают, что взорвалась пиротехника на одном из складов. Также сообщается о десятках пострадавших.

Однако следует отметить, что Загорский оптико-механический завод входит в структуры "Ростеха" и является одним из главных производителей приборов наблюдения для военных структур и промышленности, в частности, оптики для армии.

Кроме того, 9 августа масштабный пожар вспыхнул в Курской области - огонь охватил крышу многоэтажки.

В тот же день в Ставропольском крае РФ загорелась воинская часть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пожар Подмосковье
NEWS
В Запорожье прогремели взрывы, россияне обстреляли людное место
В Запорожье прогремели взрывы, россияне обстреляли людное место
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины