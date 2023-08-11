В российском Подмосковье произошел масштабный пожар на складе

В российском городе Одинцово Московской области этой ночью произошел сильный пожар на складе общей площадью 2 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным местных пабликов, происшествие случилось на складах на Зеленой улице в Одинцово. Речь идет о складе пивной продукции.

На месте работают пожарные расчеты и спецтехника. В МЧС РФ заявляют, что возгорание уже было локализовано.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

В сети публикуют видео и фото с места масштабного огненного ЧП.

Пожары и взрывы под Москвой и в России

Следует отметить, что на территории России в последнее время фиксируют большое количество пожаров, в том числе как в Москве, так и в отдаленных регионах.

Напомним, что в России 9 августа произошел мощный взрыв в городе Сергиев Посад в 70 километрах от Москвы - это произошло на Загорском оптико-механическом заводе.

Российские СМИ отмечают, что взорвалась пиротехника на одном из складов. Также сообщается о десятках пострадавших.

Однако следует отметить, что Загорский оптико-механический завод входит в структуры "Ростеха" и является одним из главных производителей приборов наблюдения для военных структур и промышленности, в частности, оптики для армии.

Кроме того, 9 августа масштабный пожар вспыхнул в Курской области - огонь охватил крышу многоэтажки.

В тот же день в Ставропольском крае РФ загорелась воинская часть.