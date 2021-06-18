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Двоє українських політв’язнів в РФ потребують термінового лікування, - Денісова

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Київ, П'ятниця 18 червня 2021 15:21
Двоє українських політв’язнів в РФ потребують термінового лікування, - Денісова Фото: український політв’язень Джеміль Гафаров (crimean-solidarity.org)
Автор: Марія Кучерявець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила про погіршення стану здоров'я українських політв'язнів в Росії. Омбудсмен закликала негайно звільнити їх з-під варти.

Про це Людмила Денісова написала у своєму Telegram-каналі.

"У місцях несвободи Російської Федерації продовжують порушуватись основоположні права незаконно ув’язнених громадян України на одержання медичної допомоги", - заявила омбудсмен.

За її словами, після судового засідання у справі "Хізб ут-Тахрір" українських політв’язнів Джеміля Гафарова та Сервета Газієва було доправлено у Федеральний казенний лікувально-профілактичний заклад "Міжобласна туберкульозна лікарня №19" Ростова-на-Дону.

Вона зазначила, що Джеміль Гафаров досі залишається у лікарні, через загострення хронічної хвороби нирок і подагру, але жодних медичних обстежень йому не проводять.

Водночас у Сервета Газієва медики діагностували хронічний холецистит - підвищений артеріальний тиск та сильні болі в печінці. Але з лікарні його повернули в СІЗО без надання необхідної медичної допомоги.

Вона підкреслила, що про госпіталізацію Гафарова та Газієва їхні адвокати повідомлені не були.

На необхідності надання належної медичної допомоги українським політв’язням омбудсмен "неодноразово наголошувала у своїх зверненнях до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової".

Однак, російський омбудсмен запевнила, що умови утримання, зокрема, Джеміля Гафарова і його медичне забезпечення відповідають російським та міжнародним стандартам.

Денісова наголосила, що Джеміль Гафаров та Сервет Газієв потребують негайної зміни запобіжного заходу та звільнення з-під варти.

Нагадаємо, що окупаційний "суд" у Криму продовжив арешт Гафарова і ще сімох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір".

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