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В российском Санкт-Петербурге прозвучала воздушная тревога (видео)

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Вторник 08 ноября 2022 10:12
В российском Санкт-Петербурге прозвучала воздушная тревога (видео) Фото: в российском Санкт-Петербурге прозвучала воздушная тревога (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 8 ноября в российском Санкт-Петербурге включили систему оповещения. Сирену звучат по всему городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Сообщается, что сирена звучит в городе в связи с проверкой системы оповещения.

Тем временем в местных Telegram-каналах жители жалуются, что раньше во время тестирования сирена звучала намного тише.

Напомним, ранее в Белгородской области произошел масштабный пожар. Российские власти заявляют о "прилете".

Кроме того, Около двух недель назад в российской Белгородской области снова раздались взрывы.

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