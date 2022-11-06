ua ru
Вс, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белгородской области масштабный пожар. Россияне заявляют о "прилете"

Новина українською →
Белгород, Воскресенье 06 ноября 2022 12:40
В Белгородской области масштабный пожар. Россияне заявляют о "прилете" Фото: в Белгородской области произошел масштабный пожар 6 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар возник в Белгородской области России сегодня, 6 ноября. Российские власти заявляют о "прилете".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

Российский чиновник заявил о "прилете" в Грайворонском округе. В результате чего якобы на промышленном объекте возник пожар. По его словам, загорелся резервуар с растворителем.

Однако до заявления российского губернатора в местных Telegram-каналах появились видео с масштабным пожаром. Жители заявили, что горит нефтебаза в поселке Хотмыжск в Грайворонском округе.

На опубликованных кадрах отмечено, как столб черного дыма поднимается с территории промышленного объекта.

Напомним, 25 октября в российской Белгородской области снова раздались взрывы. Власти заявляли об "обстреле".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пожар
NEWS
Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины