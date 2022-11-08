У російському Санкт-Петербурзі пролунала повітряна тривога (відео)
Фото: у російському Санкт-Петербурзі пролунала повітряна тривога (pixabay.com)
Вранці 8 листопада у російському Санкт-Петербурзі включили систему оповіщення. Сирену звучать по всьому місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
Повідомляється, що сирена звучить у місті у зв'язку із перевіркою системи оповіщення.
Тим часом у місцевих Telegram-каналах жителі скаржаться, що раніше під час тестування сирену звучало набагато тихіше.
Нагадаємо, раніше в Білгородській області сталася масштабна пожежа. Російська влада заявляє про "приліт".
Крім того, близько двох тижнів тому у російській Білгородській області знову пролунали вибухи.
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