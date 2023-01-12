В российском Новом Осколе прогремели громкие взрывы: что известно
В городе Новый Оскол (Белгородская область РФ) местные жители услышали два сильных взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
По его информации, после взрывов, от которых у местных жителей затряслись окна, в небе начало виднеться зарево. Туда направились спецслужбы.
При этом в Telegram-канале отметили, что "прилетов" в районе Нового Оскола зафиксировано не было.
Также там утверждают, что из-за взрывов одному из автомобилей осколками посекло лобовое стекло. В сети публикуют соответствующее видео.
Напомним, ранее стало известно, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об "обстреле" села в регионе.
Также мы писали, что 8 января жители Шебекино (Белгородская область) услышали ряд взрывов.
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