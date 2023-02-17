В российском Магадане сгорел склад с грузовиками

В городе-порте Магадан на северо-востоке России разгорелся масштабный пожар на складе с грузовой техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По данным российских СМИ, огонь охватил 600 квадратных метров. По предварительной информации, на складе были грузовики, которые полностью сгорели.

"Как сообщили в МЧС, огнем охвачено около 600 квадратных метров территории. Владелец склада рассказал, что там находились сгоревшие грузовики", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Москве возле исследовательского института произошел пожар. РосСМИ сообщают, что горела территория автосервиса.

Также мы писали, что в российском Ростове-на-Дону вспыхнула исправительная колония.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.