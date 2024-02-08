В Пермском крае РФ из-за взрыва на газопроводе вспыхнул крупный пожар (видео)
В Пермском крае России сегодня, 8 февраля, взорвался газопровод и вспыхнул крупный пожар. Уже известно о первом раненом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе в Пермском крае", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел в поселке Куеда. Там горят 3 цистерны на складе и жилой дом.
Позже стало известно, что пожар после взрыва на газопроводе в Пермском крае пока не удается потушить.
Известно об 1 пострадавшем, он госпитализирован с ожогами.
Инциденты в России
Вчера в России на Воткинском заводе, находящемся под Ижевском, раздался мощный взрыв. После этого начался сильный пожар.
Также в российском Белгороде в среду, 7 февраля, вспыхнул пожар на заводе железобетонных конструкций якобы из-за "прилета".
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