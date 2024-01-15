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В российском Курске раздалась серия взрывов

Фото: В российском Курске прозвучала серия взрывов ночью 15 января (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Над российским городом Курск раздалась серия взрывов сегодня ночью, 15 января. Местные власти заявляют о работе сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал SHOT.

"Серия взрывов раздалась над городом Курск. Предварительно сработала система ПВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители слышали по меньшей мере 3-4 взрыва над городом, после чего увидели яркую вспышку.

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил информацию о взрывах и заявил, что над областным центром якобы сработала противовоздушная оборона.

Стоит отметить, что Курск находится в 58 километрах от российско-украинской государственной границы в Сумской области.

"Хлопки" в России

Напомним, что в российских населенных пунктах в разных областях регулярно происходят разные взрывы. Чаще всего это происходит в приграничных регионах.

В частности, в Ростовской области ночью 11 января звучали мощные взрывы. Россияне заявляли о работе ПВО.

Также в последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, часто загорающихся как в Москве, так и в других регионах. В частности, горят военные объекты и заводы. 13 января масштабный пожар вспыхнул в Санкт-Петербурге.

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