В российском Курске прогремел взрыв из-за атаки БПЛА, а в Подмосковье закрыли аэропорты

В местных пабликах сообщают, что в Курске произошла атака беспилотника. Так, якобы он попал на крышу здания железнодорожного вокзала, после чего произошел взрыв.

В результате происшествия возник пожар, на месте работают экстренные службы.

Известно о как минимум пяти пострадавших. Российские власти по обыкновению обвиняют Украину в совершении атаки.

"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол", - заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Также в сети опубликовали видео с места ЧП в Курске.

Кроме того, московской области в аэропортах Домодедово и Внуково якобы из-за опасности атаки БПЛА ввели план "Ковер", временно задержав рейсы на вылет и на прилет.

Обычно такой план вводится в тех случаях, если в небе фиксируют неизвестные или опасные объекты.

Взрывы в России

Напомним, в последние недели в разных городах и областях РФ участились взрывы. В частности, россияне стали чаще жаловаться на "атаки дронов".

Так, например, 19 августа в РФ заявили об атаке на военный аэродром в Новгородской области.

Перед этим в Минобороны РФ16 августа заявили о якобы атаке беспилотников в Калужской области.

Ранее, 14 августа, в российской Белгородской области раздался громкий взрыв. При этом российские власти заявляют о якобы работе ПВО. 13 августа в Белгороде тоже сообщили о якобы атаке дрона. В городе частично пострадал жилой дом. А 12 августа жители двух населенных пунктов Белгородской области слышали взрывы и автоматные очереди.

Напомним также, что в ночь на 30 июля произошла одна из самых больших атак в Москве. Неизвестные беспилотники ударили по деловому центру российской столицы – "Москва-сити". Дроны попали в так называемую "правительственную башню", там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.