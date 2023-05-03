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"Вспыхнули покрышки". Под Петербургом произошел пожар на аэродроме

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Санкт Петербург, Среда 03 мая 2023 09:44
"Вспыхнули покрышки". Под Петербургом произошел пожар на аэродроме Фото: в Ленинградской области РФ вспыхнул пожар на аэродроме (t.me/mchs_official)
Автор: Наталья Юрченко

В России утром 3 мая произошел еще один пожар. В этот раз огонь вспыхнул на аэродроме в Ленинградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Пожар вспыхнул на аэродроме "Гостилицы", который расположен в 60 километрах от Санкт-Петербурга.

РосСМИ утверждают, что загорелись покрышки. Пожар уже якобы ликвидировали. По данным экстренных служб России, никто не пострадал.

Следует отметить, что аэродром "Гостилицы" - общего назначения. Это самый большой подобный аэродром в Северо-западном федеральном округе России.

Напомним, в ночь на 3 мая в Краснодарском крае РФ вспыхнула нефтебаза. Пожар произошел в поселке Волна, который находится недалеко от Крымского моста.

Также российские СМИ заявили об "атаке дронов" на военный аэродром в Брянской области. Россияне традиционно обвинили Украину.

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