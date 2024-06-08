Не только Северная Осетия. В РФ говорят об атаке дронов на нефтяное месторождение в Дагестане

В России, кроме атаки на Северную Осетию, пожаловались на атаку дронов и по российскому Дагестану 8 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash .

Местные Telegram-каналы, заявляют, что Дагестан атаковали якобы "беспилотники ВСУ", причем произошло это впервые.

По их данным, один БПЛА якобы только "упал" рядом с нефтяным месторождением в Ногайском районе "после того, как по нему попали из автомата".

Российские СМИ уверяют, что даже определили тип дронов - якобы это не что иное как "Мугин-5 Про" - длиной 3,5 метра и размахом крыльев 5 метров.

"Такой БПЛА разгоняется до 150 км/час, может лететь от точки запуска до точки прилёта семь часов", - констатируют пропагандисты.

Атака на Северную Осетию

8 июня Россия заявила, что Северную Осетию пытались атаковать украинские дроны, а целью атаки якобы был аэродром. Вероятно, речь шла об аэродроме Моздок.

Именно здесь базируются самолеты МиГ-31К и Ту-22М3. В частности, первые являются носителями "Кинжалов" и при их взлете в Украине всегда объявляют масштабную воздушную тревогу.

Позже РБК-Украина стало известно, что атака дронов на Северную Осетию - это операция ГУР. Сейчас последствия атаки уточняются.