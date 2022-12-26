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В российском Энгельсе после ночных взрывов снова была воздушная тревога

Фото: в российском Энгельсе после ночных взрывов снова была воздушная тревога (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

В российском городе Энгельс Саратовской области, в котором расположен аэродром стратегической авиации РФ, снова была объявлена воздушная тревога.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам российских СМИ, воздушная тревога была объявлена якобы для повышения боевой готовности солдат и офицеров, которые проживают в военном городке.

Напомним, в ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва. В министерстве обороны РФ заявляют, что взрыв произошел из-за уничтожения украинского беспилотника средствами ПВО.

Вскоре на взрывы на аэродроме "Энгельс" отреагировали в Воздушных силах Украины. Позже у Зеленского заявили, что таких эксцессов, подобных взрывам в Энгельсе, будет много.

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