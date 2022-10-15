В Крыму работает ПВО, а в Белгороде - "прилет": что известно
В субботу, 15 октября, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местны жители сообщают о работе ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
О работе ПВО сообщили жители Севастополя. Местные паблики, в свою очередь, опубликовали видео, где четко видно место расположение российской системы противовоздушной обороны.
Фото: работа ПВО в Севастополе (Telegram)
Позже так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО работают в тренировочном режиме.
Тем временем о работе системе противовоздушной обороны сообщают в Белгороде.
Также там показали кадры после работы ПВО. Предварительно, ракета могла упасть в районе нефтебазы.
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