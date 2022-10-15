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В Крыму работает ПВО, а в Белгороде - "прилет": что известно

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Крым, Суббота 15 октября 2022 15:03
В Крыму работает ПВО, а в Белгороде - "прилет": что известно Фото: в Крыму прогремело несколько взрывов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В субботу, 15 октября, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местны жители сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

О работе ПВО сообщили жители Севастополя. Местные паблики, в свою очередь, опубликовали видео, где четко видно место расположение российской системы противовоздушной обороны.

Фото: работа ПВО в Севастополе (Telegram)

Позже так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО работают в тренировочном режиме.

Тем временем о работе системе противовоздушной обороны сообщают в Белгороде.

Также там показали кадры после работы ПВО. Предварительно, ракета могла упасть в районе нефтебазы.

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