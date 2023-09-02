В РФ заявили об атаке Белгородской области: ПВО якобы сбила две воздушные цели

Власти Белгородской области России заявили, что регион якобы был атакован неизвестными воздушными целями сегодня вечером, 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

"В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбиты две воздушные цели", - заявил Гладков.

По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ситуация в Белгородской области

В последние месяцы в разных областях России почти каждый день раздаются взрывы. Чаще всего "хлопки" происходят именно в Белгородской области. При этом власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии и атаки дронов.

Вечером 12 августа жители двух населенных пунктов Белгородской области слышали взрывы и автоматные очереди.

А 13 августа в Белгороде сообщили о якобы атаке дрона. В городе частично пострадал жилой дом.