В РФ заявили об атаке Белгородской области: ПВО якобы сбила две воздушные цели
Власти Белгородской области России заявили, что регион якобы был атакован неизвестными воздушными целями сегодня вечером, 1 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.
"В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбиты две воздушные цели", - заявил Гладков.
По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ситуация в Белгородской области
В последние месяцы в разных областях России почти каждый день раздаются взрывы. Чаще всего "хлопки" происходят именно в Белгородской области. При этом власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии и атаки дронов.
Вечером 12 августа жители двух населенных пунктов Белгородской области слышали взрывы и автоматные очереди.
А 13 августа в Белгороде сообщили о якобы атаке дрона. В городе частично пострадал жилой дом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.