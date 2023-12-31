ua en ru
Вс, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российском Белгороде раздавалась воздушная тревога

Воскресенье 31 декабря 2023 09:59
UA EN RU
В российском Белгороде раздавалась воздушная тревога Фото: в российском Белгороде раздавалась воздушная тревога (t.me/vvgladkov)
Автор: Сергей Пышкин

В Белгороде Российской Федерации раздавалась воздушная тревога. Гражданских призывали перейти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", - пишет Гладков.

Отбой тревоги

В 10:13, как сообщил Галдков, в городе объявили отбой воздушной тревоги.

Взрывы в Белгороде 30 декабря

Белгородская область России расположена у границы с Украиной и граничит с Харьковской, Сумской и Луганской областями. Россияне часто жалуются на атаки в своих приграничных регионах.

Около 14:10, 30 декабря, губернатор Белгородской области заявил об обстрелах центра города. Сначала он утверждал об ударах по гражданскому сектору, впрочем, местные СМИ ныли о "прилетах" и в других уголках Белгорода.

Силы безопасности и обороны, как утверждал источник РБК-Украина в спецслужбах, нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде, а неэффективная работа российской ПВО нанесла разрушения гражданской инфраструктуре города.

По состоянию на 6 утра, 31 декабря, по словам Гладкова, в результате вчерашних "прилетов" погибли 22 россиян, в том числе 109 человек получили ранения.

Все подробности ударов по Белгороду - можно прочитать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Белгородская область
NEWS
Запускали с трех направлений. В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки
Запускали с трех направлений. В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки
DAILY
Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес