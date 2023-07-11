У российского пропагандиста Артемия Лебедева конфисковали две квартиры в центре Киева

В доход государства взыскали две квартиры: на улице Ярославов Вал (площадь 138 кв. м) и на улице Саксаганского (площадь 193 кв. м).

Российский пропагандист

Артемий Лебедев - российский дизайнер, предприниматель и блогер. Он является основателем, совладельцем и генеральным директором WebDesign, позже переименованным в Студию Артемия Лебедева.

В марте 2023 года СБУ сообщила о подозрении Лебедеву, который по заказу Кремля снимал репортаж о захвате Запорожской АЭС.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность Лебедева, незаконно попавшего в июне 2022 года на территорию ЗАЭС. Он снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и распространял его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях.