RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У российского пропагандиста Артемия Лебедева конфисковали две квартиры в центре Киева

Фото: Лебедева лишили недвижимости в центре Киева (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о взыскании активов российского блогера и пропагандиста Артемия Лебедева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой глава аппарата НАБУ Инну Богатых в Facebook .

В доход государства взыскали две квартиры: на улице Ярославов Вал (площадь 138 кв. м) и на улице Саксаганского (площадь 193 кв. м).

Российский пропагандист

Артемий Лебедев - российский дизайнер, предприниматель и блогер. Он является основателем, совладельцем и генеральным директором WebDesign, позже переименованным в Студию Артемия Лебедева.

В марте 2023 года СБУ сообщила о подозрении Лебедеву, который по заказу Кремля снимал репортаж о захвате Запорожской АЭС.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность Лебедева, незаконно попавшего в июне 2022 года на территорию ЗАЭС. Он снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и распространял его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
пропагандистСуд