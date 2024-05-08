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Российского дипломата вызвали "на ковер" из-за сбоев в работе GPS, - МИД Эстонии

Архивное фото: российского дипломата вызвали "на ковер" в Эстонии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 8 мая, в связи с участившимися сбоями в работе GPS вызвало к себе временного поверенного в делах РФ Ленара Салимуллина.

Об этом заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Чиновник заявил, что вмешательство РФ в спутниковую навигацию со временем усилилось, оно сеет путаницу и сильно влияет на гражданскую авиацию. 

"Своей деятельностью Россия нарушает правила радиосвязи Международного союза электросвязи, согласно которым запрещено создавать такого рода помехи, мы передали это сообщение и временному поверенному в делах РФ", - добавил он.

Также Цахкна пояснил, что подавление сигнала GPS является одним из элементов гибридной деятельности России, которая нарушает нормальную жизнь и представляет угрозу безопасности союзников, так же как и инциденты с применением насилия, кибератаки и кампании по дезинформации, организованные РФ.

По мнению Цахкна, подавлением сигнала GPS Россия нанесла серьезный ущерб авиасообщению в нашем регионе, самым ярким проявлением которого является приостановление полетов между Хельсинки и Тарту.

РФ вмешивается в работу GPS в Европе

Подобные случаи российского вмешательства фиксировали члены ЕС и обвиняли в этом Кремль.

К примеру Минобороны Германии считает Россию причастной к сбоям работы GPS в районе стран Балтии.

Также количество сбоев в работе GPS воздушного транспорта в Финляндии с начала 2024 года втрое превысило показатель за весь прошлый год.

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