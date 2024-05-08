Российского дипломата вызвали "на ковер" из-за сбоев в работе GPS, - МИД Эстонии

Чиновник заявил, что вмешательство РФ в спутниковую навигацию со временем усилилось, оно сеет путаницу и сильно влияет на гражданскую авиацию.

"Своей деятельностью Россия нарушает правила радиосвязи Международного союза электросвязи, согласно которым запрещено создавать такого рода помехи, мы передали это сообщение и временному поверенному в делах РФ", - добавил он.

Также Цахкна пояснил, что подавление сигнала GPS является одним из элементов гибридной деятельности России, которая нарушает нормальную жизнь и представляет угрозу безопасности союзников, так же как и инциденты с применением насилия, кибератаки и кампании по дезинформации, организованные РФ.

По мнению Цахкна, подавлением сигнала GPS Россия нанесла серьезный ущерб авиасообщению в нашем регионе, самым ярким проявлением которого является приостановление полетов между Хельсинки и Тарту.