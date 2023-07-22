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В России заявили о гибели своего пропагандиста на фронте

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Запорожская область, Суббота 22 июля 2023 16:30
В России заявили о гибели своего пропагандиста на фронте Фото: Ростислав Журавлев, российский пропагандист (росСМИ)
Автор: Дмитрий Левицкий

На оккупированной части Запорожской области под обстрел попали российские пропагандисты. Один из них - военкор "РИА Новости" Ростислав Журавлев - погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ и Минобороны РФ.

Первыми о гибели пропагандиста стали сообщать российские СМИ и Telegram-каналы. Также была информация о ранении еще нескольких российских военкоров.

В России заявили о гибели своего пропагандиста на фронте

Позже Минобороны оккупантов подтвердило информацию и рассказало детали. Как утверждают в РФ, под обстрел попали "журналисты" пропагандистских агентств "РИА Новости" и "Известия".

В результате погиб Журавлев, а еще трое российских пропагандистов получили ранения. Их травмы средней тяжести, но, как утверждают оккупанты, жизни пропагандистов ничего не угрожает. Среди раненых и фотокорреспондент "РИА Новости" Константин Михальчевский.

Кто такой Ростислав Журавлев

Пропагандист российского "РИА Новости" Журавлев участвовал в агрессии РФ против Украины еще с 2014 года. Еще в начале марта 2014 он находился в Донецке и вместе с террористом Павлом Губаревым штурмовал Донецкую ОГА. Участвовал и в боевых действиях и публиковал на своих страницах соцсетях соответствующие фото.

Фото: Журавлев участвовал в войне против Украины (facebook.com/den.kazansky)

Сегодня он находился на захваченной россиянами территории Запорожской области якобы для съемки репортажа о применении кассетных снарядов украинскими военными. После того, как США объявили о предоставлении Украине такого вида снарядов, россиянам по всей линии фронта мерещатся "прилеты кассет".

Гибель роспропагандистов на фронте

Это уже второй за неделю погибший на фронте российский пропагандист. За несколько дней до этого стало известно о гибели российского военкора Михаила Лучина, который вел канал "Миша на Донбассе". Он участвовал в российском штурме вблизи Красногоровки.

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