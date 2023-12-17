Российский военный обвинил Путина во лжи касательно статуса ЧВК, - ISW

В отчете отмечается, что инструктор процитировал заявление Путина о том, что государство не может учитывать элементы воюющих в Украине незаконных ЧВК, поскольку они подписывают контракты непосредственно с руководством этих частных компаний. Это якобы затрудняет возможность России предоставлять статусы ветеранов и государственные льготы.

Инструктор отметил, что в апреле 2023 года Госдума России уже одобрила законопроект, позволяющий государству признавать ветеранами всех лиц, которые воевали в Украине. По его мнению, это делает государство ответственным за предоставление статуса ветерана всем участникам боевых действий - даже если ЧВК технически являются незаконными.

"Заявление инструктора также было, вероятно, ответом на заключительное замечание Путина о том, что России, вероятно, придется скорректировать законодательство, чтобы учесть персонал ЧВК. Инструктор отметил, что, хотя частные военные компании, добровольческие формирования и другие нерегулярные силы могут выглядеть как "целая россыпь каких-то туманных и непонятных структур", Минобороны РФ и другие российские учреждения учитывают эти войска, когда они подписывают контракты или заполняют определенные анкеты перед тем, как попасть в нерегулярные подразделения", - говорится в отчете ISW.

Инструктор также отметил, что Россия имеет документацию о большинстве личного состава, который вступает в добровольческие формирования по добровольному контракту и что российские чиновники улучшили документацию после начала кампании формализации в 2023 году.

Кроме того, инструктор подверг сомнению утверждение Путина о том, что большинство бойцов ЧВК получают за свою службу денежное вознаграждение, и добавил, что государственные структуры устанавливают денежные выплаты для нерегулярных формирований. По словам инструктора, основными проблемами являются то, что Кремль не поставил перед чиновниками Минобороны задачу обеспечить получение иррегулярными силами обещанных выплат, а также то, что российская система призыва на военную службу пытается учитывать российские регулярные войска без иррегулярных сил.

Иррегулярные добровольческие формирования

Инструктор "Шторм-Z" также отметил, что в 2023 году Россия начала пополнять добровольческие формирования, которые действуют как иррегулярные силы наряду с Вооруженными силами РФ, контрактниками, мобилизованными и осужденными. Это свидетельствует, что Россия имеет существенный административный контроль над нерегулярными силами, учитывая тот факт, что мобилизованные и контрактники являются частью Вооруженных сил агрессора и не могут служить в добровольческих формированиях без директивы Минобороны РФ.

"Кремль должен помиловать осужденных, чтобы они могли служить в добровольческих формированиях. Наблюдения инструктора не только сводят на нет усилия Путина дистанцироваться от своего решения расширить нерегулярные силы для поддержки войны в Украине, но и подтверждают предыдущие расследования СМИ касательно контроля Кремля над нерегулярными силами. ISW регулярно оценивает, что масштабная криптомобилизационная кампания Путина, направленная на избежание объявления полномасштабной мобилизации, возлагает на Россию долгосрочную финансовую ответственность - ответственность, которую Путин пытается преуменьшить", - говорится в отчете.

Российские частные компании в войне против Украины

Ранее Институт изучения войны сообщил, что российское военное командование запретило солдатам и офицерам использовать гражданские автотранспортные средства в военных целях. Запрет призван минимизировать случаи дезертирства и усложнить варианты для несогласованного с командованием отступления с позиций.

Также российское командование пытается расширить боевую мощь армии без проведения всеобщей мобилизации. Власти Удмуртии создают иррегулярные формирования для усиления линии фронта в Украине.

Кроме того Москва хочет направить для участия в войне против Украины нелегальных мигрантов, оказавшихся в РФ из-за провокаций на российско-финской границе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.