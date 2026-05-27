ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Российский военный самолет мог нарушить воздушное пространство Финляндии

17:20 27.05.2026 Ср
1 мин
Что именно случилось в Финском заливе?
aimg Мария Науменко
Российский военный самолет мог нарушить воздушное пространство Финляндии Фото: российский военный самолет (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Министерство обороны Финляндии заявило о вероятном нарушении воздушного пространства страны российским военным самолетом в Финском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Читайте также: Президент Финляндии назвал условие для открытия границы с Россией

По данным финского оборонного ведомства, инцидент произошел в среду днем, 27 мая, вблизи района Порккала.

В Минобороны отметили, что российский самолет, вероятно, выполнял маневр для обхода грозы, после чего мог ненадолго зайти в воздушное пространство Финляндии.

В ответ Военно-воздушные силы Финляндии оперативно подняли авиацию.

В то же время в министерстве не уточнили, о каком именно типе российского военного самолета идет речь.

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен сообщил, что по факту инцидента уже начато официальное расследование.

Его проводит Пограничная служба Финляндии.

Финляндия не впервые фиксирует подозрительную активность у границы с РФ

В частности, 3 мая дрон нарушил воздушное пространство страны в районе Виролахти, однако его тип и происхождение установить так и не удалось.

Кроме того, в середине мая финские военные и полиция проводили масштабную операцию по поиску беспилотников у российской границы.

Для наблюдения за приграничными районами тогда привлекали вертолеты и истребители F/A-18.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Финляндия Росавиация
Новости
Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО
Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст