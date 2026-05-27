Российский военный самолет мог нарушить воздушное пространство Финляндии

Министерство обороны Финляндии заявило о вероятном нарушении воздушного пространства страны российским военным самолетом в Финском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

По данным финского оборонного ведомства, инцидент произошел в среду днем, 27 мая, вблизи района Порккала.

В Минобороны отметили, что российский самолет, вероятно, выполнял маневр для обхода грозы, после чего мог ненадолго зайти в воздушное пространство Финляндии.

В ответ Военно-воздушные силы Финляндии оперативно подняли авиацию.

В то же время в министерстве не уточнили, о каком именно типе российского военного самолета идет речь.

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен сообщил, что по факту инцидента уже начато официальное расследование.

Его проводит Пограничная служба Финляндии.

Финляндия не впервые фиксирует подозрительную активность у границы с РФ

В частности, 3 мая дрон нарушил воздушное пространство страны в районе Виролахти, однако его тип и происхождение установить так и не удалось.