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Российский истребитель сопровождал американский беспилотник над Черным морем

Фото: истребитель Су-30 РФ сопровождал MQ-9A Reaper США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия заявила, что снова подняла истребитель Су-30, чтобы сопровождать американский беспилотник MQ-9A Reaper над акваторией Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Так, 27 августа российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель в акватории Черного моря - она якобы приближалась к государственной границе РФ. Выяснилось, что это был БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США.

Для "недопущения нарушения границы" в воздух подняли истребитель Су-30.

"При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА совершил разворот от государственной границы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Провокации РФ в Черном море

А недавно, 5 августа, РФ тоже заявляла о якобы угрозе передании госграницы американским БпЛА - тогда истребитель Су-30 также поднялся, чтобы "сопровождать" его.

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