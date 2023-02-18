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В российской Уфе на химическом заводе возник сильный пожар

Фото: в российской Уфе на химическом заводе возник сильный пожар (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российской Уфе вчера вечером, 17 февраля, на химическом заводе вспыхнул сильный пожар. Для его тушения задействовали 16 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Сообщается, что пожар возник на химзаводе, принадлежащем компании "Крезол". Огонь охватил складские помещения завода. Пожару присвоили вторую категорию, к борьбе с возгоранием привлекли 16 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Сотрудники завода смогли эвакуироваться самостоятельно.

"Крезол" является крупнейшим российским производителем и поставщиком химических реагентов и лабораторного оборудования. Предприятия компании также производят буровые реагенты и химические реагенты, которые повышают отдачу нефтеносных пластов.

Ранее мы писали, что в Москве в районе НИИ точных приборов, на улице Декабристов, произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла 1500 квадратных метров.

Также ранее стало известно, что под Москвой начался сильный пожар на складе с пластиком.

Кроме того, сообщалось, что в российском Ростове-на-Дону загорелась исправительная колония.

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