В российской Уфе на химическом заводе возник сильный пожар

В российской Уфе вчера вечером, 17 февраля, на химическом заводе вспыхнул сильный пожар. Для его тушения задействовали 16 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

Сообщается, что пожар возник на химзаводе, принадлежащем компании "Крезол". Огонь охватил складские помещения завода. Пожару присвоили вторую категорию, к борьбе с возгоранием привлекли 16 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Сотрудники завода смогли эвакуироваться самостоятельно.

"Крезол" является крупнейшим российским производителем и поставщиком химических реагентов и лабораторного оборудования. Предприятия компании также производят буровые реагенты и химические реагенты, которые повышают отдачу нефтеносных пластов.