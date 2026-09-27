Россия ночью атаковала Киев дронами, погиб мужчина

Фото: в результате очередного удара РФ по Киеву погиб мужчина (t.me/dsns_telegram)

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Российские войска ночью 27 сентября в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Произошли пожары в двух районах, погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В Соломенском районе Киева в результате попадания дрона произошло возгорание одноэтажного здания СТО. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенное заведение общепита. Около трех часов ночи пожар ликвидировали. По другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Во время тушения возгорания было обнаружено тело мужчины. Пожар был ликвидирован. Фото: последствия атаки РФ на Киев (t.me/dsns_telegram)