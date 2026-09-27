ua en ru
Вс, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ночью атаковала Киев дронами, погиб мужчина

08:51 27.09.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Россия ночью атаковала Киев дронами, погиб мужчина Фото: в результате очередного удара РФ по Киеву погиб мужчина (t.me/dsns_telegram)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска ночью 27 сентября в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Произошли пожары в двух районах, погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В Соломенском районе Киева в результате попадания дрона произошло возгорание одноэтажного здания СТО.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенное заведение общепита. Около трех часов ночи пожар ликвидировали.

По другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Во время тушения возгорания было обнаружено тело мужчины. Пожар был ликвидирован.

Фото: последствия атаки РФ на Киев (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Украины 27 сентября

Напомним, в ночь на 27 сентября российские войска атаковали Украину 170 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

В частности, россияне атаковали Одесскую область. В результате ударов по портовой и гражданской инфраструктуре возник пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел Киева Война в Украине Атака дронов
Новости
Южная Корея подтвердила, что знала о заявлении Зеленского по поводу пленных КНДР
Южная Корея подтвердила, что знала о заявлении Зеленского по поводу пленных КНДР
Аналитика
Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность