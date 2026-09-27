Россияне ударили дроном по школе в Киеве (фото)

Фото: россияне ударили дроном по школе в Киеве (t.me/dsns_telegram)

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Российские войска с утра 27 сентября непрерывно атакуют Киев дронами. Один из беспилотников попал в школу в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По информации спасателей, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Пожар оперативно ликвидирован. В то же время в результате российского удара в Шевченковском районе пострадали четыре человека, среди них - 2 ребенка. Фото: последствия удара по школе в Киеве (t.me/dsns_telegram)