ua en ru
Вс, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне ударили дроном по школе в Киеве (фото)

12:39 27.09.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Россияне ударили дроном по школе в Киеве (фото) Фото: россияне ударили дроном по школе в Киеве (t.me/dsns_telegram)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска с утра 27 сентября непрерывно атакуют Киев дронами. Один из беспилотников попал в школу в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По информации спасателей, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Пожар оперативно ликвидирован.

В то же время в результате российского удара в Шевченковском районе пострадали четыре человека, среди них - 2 ребенка.

Фото: последствия удара по школе в Киеве (t.me/dsns_telegram)

Напомним, российские оккупанты утром 27 сентября снова атаковали Киев ударными дронами.

Дрон попал в нежилое здание в Шевченковском районе столицы.

В результате атаки пострадали три человека - женщина и двое 16-летних детей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГСЧС Обстрел Киева Школа Война в Украине Атака дронов
Новости
Буданов анонсировал большой обмен пленными между Россией и Украиной
Буданов анонсировал большой обмен пленными между Россией и Украиной
Аналитика
Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность