Российский удар по Днепру: полностью разрушены несколько домов, есть пострадавшие

Днепр подвергся воздушной атаки со стороны РФ в ночь на субботу, 24 июня. В городе вражеский удар пришелся на приватный сектор, в результате чего были разрушены жилые дома, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал мэра Днепра Бориса Филатова.

Отмечается, что на месте "прилетов" работают экстренные службы, спасатели занимаются ликвидацией последствий.

"Снова эти твари обстреляли частный сектор в Днепре. Никакой военной цели. Несколько домов разрушены до основания", - написал он.

По словам мэра Днепра, на месте взрыва образовалась огромная воронка.

Какое количество граждан пострадали в результате вражеской атаки этой ночь - пока не уточняется.

Филатов добавил, что подробности будут объявлены позже от военной городской администрации.

Воздушные удары РФ по Украине ночью 24 июня

Этой ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Воздушных силах заявили об угрозе воздушных атак противника с применением ударных дронов и ракет.

Так, по данным военных, с территории РФ с акватории Каспийского моря вражеской авиацией были запущены крылатые ракеты Х-101/555 по Украине, и расчетное время вхождения их в воздушное пространство нашей страны - в 02.20.

В регионах работала противовоздушная оборона, сбивая вражеские цели.

В ночь на 24 июня прозвучали взрывы в Киеве, а также в Днепре, в Кривом Роге и в Харькове.

Как заявил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, в воздушном пространстве около столицы ПВО сбила более 20 вражеских ракет.