В России масштабный пожар на заводе в Тульской области

В Тульской области РФ произошел масштабный пожар. Возгорание произошло на заводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .

Более 1000 квадратных метров горит на российском заводе "Пластик" в Тульской области начался масштабный пожар.

Россияне сообщили, что в 18.29 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в сооружении по адресу: г. Узловая, ул. Тульский.

На место происшествия немедленно выехали 8 пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.

По состоянию на 21.30 площадь пожара на заводе "Пластик" выросла до 1500 кв. метров. По информации регионального правительства, горят емкости с машинным маслом.