Путин с помощью Индии пытается предотвратить глобальную финансовую изоляцию, - Bloomberg

Кремль за кулисами оказывает давление на правительства, в том числе на Индию, угрожая аннулировать оборонные и энергетические соглашения, если они не помогут заблокировать ожидаемые шаги, направленные на превращение России в финансовое государство-изгой из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Документы, с которыми ознакомился Bloomberg, и отчеты официальных лиц в странах НАТО, знакомых с ситуацией, дают представление о том, как Россия преследует коммерческих партнеров в преддверии июньского заседания FATF - глобального органа по контролю за отмыванием денег.

FATF приостановила членство России в феврале, и Украина настаивает на том, чтобы этот орган наложил дополнительные ограничения, добавив Москву в свой "черный список".

Внесение в черный список FATF поставит правительство Путина в одну компанию с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой, единственными странами с таким статусом, и погрузит его экономику в еще большую изоляцию из-за войны. Если эта мера будет принята, государства-члены, а также банки, инвестиционные дома и компании по обработке платежей будут обязаны проводить усиленную комплексную проверку и в наиболее серьезных случаях принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы.

Многие страны так называемого Глобального Юга, включая Индию, в основном сохраняли нейтралитет в отношении российской агрессии против Украины. Этот баланс был продемонстрирован на саммите "Большой семерки" в Японии в минувшие выходные, где премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Украины Владимир Зеленский встретились лично впервые с начала войны.

Хотя нет никаких признаков немедленного изменения позиции Индии, встреча, вероятно, вызвала дискомфорт у президента России Владимира Путина, чьи собственные поездки были ограничены после вторжения и ордера на арест за предполагаемые военные преступления, выданного в марте Международным уголовным судом.

Зеленский, напротив, провел выходные на G7 с несколькими лидерами, которых Путин стремился привлечь в качестве союзников России, и это гораздо важнее любой напряженности в кулуарах саммита, сказал высокопоставленный британский чиновник.

Угрозы Кремля

Российское государственное агентство ранее в этом месяце предупредило своих коллег в Индии о каскаде непредсказуемых и негативных последствий для сотрудничества в оборонной, энергетической и транспортной сферах, если FATF примет новые меры против России, по словам официальных лиц, попросивших не называть их имени.

В мае агентство призвало Индию "во всеуслышание" противостоять любым шагам Украины по включению России в "черный список" стран с высоким уровнем риска на встрече и заявило, что даже попадание в меньший "серый список" вызовет трудности.

В одном из документов российское агентство назвало беспрецедентную приостановку членства страны в FATF политизированной и незаконной, не упомянув при этом о том, что это было ответом на вторжение Путина в Украину.

Среди проектов с Индией, которые, как предупредила Россия, окажутся под угрозой, если будут приняты дополнительные меры, были: