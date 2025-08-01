Российский террор против Киева был пощечиной Путина всем мирным усилиям, - Сибига

Удар по Киеву

Напомним, в ночь на 31 июля российские оккупанты массированно ударили по Киеву.

Для атаки враг использовал ударные дроны "Шахед" и крылатые ракеты "Искандер-К". Одна из ракет прилетела по многоэтажке в Святошинском районе.

Уже известно, что в результате российского теракта погиб 31 человек. Из них 28 погибли из-за атаки на многоэтажку.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объяснил, что такое большое количество погибших было из-за того, что этажи после российского удара фактически сложились. Людей придавило бетонными плитами.

На следующий день после атаки - 1 августа - российский диктатор Владимир Путин заявил, что он якобы хочет прекращения войны, но только на своих ультимативных условиях.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Кремля провести встречу на уровне лидеров.