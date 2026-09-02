Российский террор в Германии: как Берлин отвечает на новые диверсии Кремля

Главное: Диверсия в Лейпциге : 4 августа на перроне аэропорта возле самолета Ан-124 обнаружили FPV-дрон, который пытался атаковать украинский борт.

: 4 августа на перроне аэропорта возле самолета Ан-124 обнаружили FPV-дрон, который пытался атаковать украинский борт. Решение Германии : Правительство ФРГ решило закрыть генеральное консульство России в Бонне, расторгнуть соглашение о строительстве российского культурного центра в Берлине, а также усилить поддержку Украины.

: Правительство ФРГ решило закрыть генеральное консульство России в Бонне, расторгнуть соглашение о строительстве российского культурного центра в Берлине, а также усилить поддержку Украины. Обвинения против России : Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что диверсия координировалась государственными структурами РФ.

: Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что диверсия координировалась государственными структурами РФ. Реакция союзников и врагов: НАТО и ЕС выразили полную солидарность с Германией и заверили в дальнейшей поддержке. В свою очередь, Россия угрожает новыми ударами.

Германия выступила с резким демаршем в адрес России. Поводом стали результаты расследования резонансного инцидента, произошедшего 4 августа в аэропорту Лейпцига.

По данным следствия, поздно вечером 4 августа на перроне аэропорта возле украинского грузового самолета Ан-124 "Руслан" авиакомпании "Антонов" обнаружили FPV-дрон размером с микроволновку. Беспилотник был снаряжен 800 граммами пластической взрывчатки и электродетонатором.

Анализ камер наблюдения показал, что дрон курсировал над территорией аэропорта еще с 19:28 по местному времени. Он был оснащен специальной SIM-картой, что позволяло управлять им с большого расстояния и делало его невидимым для стандартных систем антидроновой защиты, которые воспринимали сигнал как обычный мобильный телефон.

Более того, расследование выявило следы взрыва в заброшенном поселке Курсдорф неподалеку от аэропорта и ретрансляционную антенну, которую диверсанты, вероятно, использовали для усиления сигнала.

Дрон врезался в фюзеляж украинского самолета, однако детонации по совпадению обстоятельств не произошло – взрывное устройство отпало во время удара, после чего его обезвредил специальный саперный робот.

Аэропорт Лейпциг/Галле является одной из ключевых логистических баз Германии, а также украинских "Антоновых" в Европе, поэтому атака, вероятно, имела целью уничтожить стратегический борт и подорвать цепочки военно-технической помощи.

Кроме того, на днях в Германии произошло еще несколько инцидентов. На центральном железнодорожном вокзале Аугсбурга в Баварии утром 2 сентября прозвучал взрыв, в результате которого пострадали двое украинцев.

Днем ранее произошла попытка диверсии на электроподстанции Турнов/Прайлак возле Бранденбурга. Неизвестные повредили несколько линий электропередач, из-за чего на расположенной неподалеку электростанции Еншвальде произошел технический сбой.

Ответ Германии

Министр внутренних дел Александер Добриндт подчеркнул, что планирование диверсии было профессиональным и координировалось государственными структурами РФ.

"В совокупности полицейские расследования, схемы действий и данные разведки доказывают ответственность России за попытку нападения. Таким образом, федеральное правительство делает выводы, что Россия несет ответственность за гибридную атаку", – сказал он на пресс-конференции.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что руководство России относится к ФРГ с открытой враждебностью.

"Попыткой нападения в Лейпциге российское руководство фактически намеренно решило углубить и значительно повредить наши и без того очень напряженные двусторонние отношения", – подчеркнул он.

Фото: Бавария, Аугсбург. Полиция находится у главного железнодорожного вокзала на месте взрыва (Getty Images)

В ответ на действия РФ немецкое правительство постановило:

Закрыть российское генеральное консульство в Бонне, бывшей столице Западной Германии.

Отменить соглашение о строительстве российского культурного центра в центре Берлина.

Ужесточить ограничения для россиян, путешествующих в Германию.

Усилить давление на так называемый "теневой флот" России.

Обратиться к чиновникам Европейского Союза с просьбой ввести общеевропейские санкции против большего числа россиян.

Усилить меры в сфере разведки и контрразведки.

Подготовить дополнительные ракеты к IRIS-T и расширить партии беспилотников, которые будут поставлены в Украину.

Причины демарша

Такая реакция является серьезным шагом вперед со стороны официального Берлина. Ранее, несмотря на наличие других инцидентов, в которых подозревался российский след, Германия ограничивалась лишь следственными действиями и приговорами против конкретных исполнителей.

Германия обычно долго раскачивается, но такие меры готовились ранее, сказала РБК-Украина директор программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест. По ее словам, к "Русскому дому" в Берлине и консульству в Бонне вопросы возникали и раньше.

"Есть разный уровень операций. Если там просто информационные операции, пытались на это реагировать по-одному. Когда началась проблема в том, что это уже фактически террористическая деятельность и военные, они могут это четко доказать, поэтому ответить слишком слабо – было бы проблемой уже не в отношениях с Украиной, а перед собственным населением: насколько вообще страна готова или нет к любому инциденту", – отметила Шелест.

В то же время ассоциированный эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Иван Ус считает, что в определенной степени на жесткую реакцию Берлина мог повлиять фактор неформального лидерства и желание показать пример. Он обращает внимание, что в последнее время реакция ФРГ на российские провокации с дронами и поджогами была скорее вялой.

"Это также давит на немецкое руководство, которое понимает, что они – основная экономика Европейского Союза. И нападение на любую из стран ЕС – это нападение прежде всего на Германию. Я думаю, что кое-кто в немецком правительстве для себя сказал: нет, это уже чересчур, и поэтому надо не, скажем так, глубокую озабоченность демонстрировать, а надо сделать какие-то действия", – сказал эксперт в комментарии изданию.

Реакция в мире

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз полностью солидарен с Германией "в связи с этой атакой со стороны России".

"Мы сохраним единство ЕС, несмотря на эти эскалационные и серьезные действия. Правительство Германии приняло решительные меры. И посыл четкий: гибридные атаки не останутся без четкого ответа", – подчеркнула она.

Вместе с тем, вопрос новых санкций, по ее словам, будет подготовлен министрами иностранных дел на их предстоящем заседании.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО выражает полную солидарность с Германией после российской гибридной атаки.

"НАТО и впредь будет укреплять нашу способность сдерживать и защищать всех членов Альянса от любых угроз – в частности от злонамеренных действий, подобных тем, что произошли в Лейпциге и в других местах на территории Альянса", – заявил Рютте.

Он отметил, что попытки России запугать, подорвать единство и готовность поддерживать Украину тщетны. Однако генсек не сообщил деталей относительно практической реакции НАТО на инцидент в Лейпциге.

В свою очередь, Россия в очередной раз угрожает. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности удара "по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики".

В дальнейшем важно, чтобы пример с Германии взяли и другие страны континента, ведь российские диверсии в последнее время происходят по всей Европе. А слабая реакция со стороны ЕС разве что будет стимулировать Кремль к новым, все более агрессивным провокациям.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Какой инцидент стал поводом для резкого демарша Германии против России?

– Поводом стала неудавшаяся диверсия 4 августа в аэропорту Лейпцига, где FPV-дрон с 800 граммами взрывчатки атаковал украинский грузовой самолет Ан-124 "Руслан" компании "Антонов".

– Как именно планировалась атака с помощью дрона в аэропорту Лейпцига?

– Беспилотник был оснащен специальной SIM-картой для управления на большом расстоянии и маскировки под обычный мобильный телефон. Сигнал усиливался с помощью ретрансляционной антенны, установленной неподалеку в заброшенном поселке Курсдорф.

– Какие конкретные меры приняло немецкое правительство в ответ на действия РФ?

– Федеральное правительство решило закрыть российское генеральное консульство в Бонне, отменить соглашение о строительстве культурного центра в Берлине, ужесточить ограничения для граждан РФ, оказывать давление на теневой флот и инициировать общеевропейские санкции.