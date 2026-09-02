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Взрыв на вокзале в Германии остановил движение поездов, есть пострадавшие

10:46 02.09.2026 Ср
1 мин
Что именно взорвалось, полиция пока не установила
aimg Валерия Абабина
Взрыв на вокзале в Германии остановил движение поездов, есть пострадавшие Фото иллюстративное: Полиция Германии (Getty Images)
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На главном железнодорожном вокзале Аугсбурга раздался взрыв неизвестного объекта. Полиция полностью оцепила станцию, два человека получили легкие травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

На главном железнодорожном вокзале Аугсбурга в Германии взорвался пока неидентифицированный объект. Вскоре после этого полиция обнаружила поблизости подозрительный предмет.

Пока известно, что станцию полностью оцепили, движение поездов приостановлено, нарушен и общественный транспорт. Полицейская операция продолжается с пяти часов утра.

По словам спикера полиции, два человека получили легкие травмы. По данным газеты Augsburger Allgemeine, пострадавшие – 18-летний мужчина и 17-летняя девушка, оба прохожие. Взрывом также повредило окна.

На месте происшествия работает Государственное управление криминальной полиции (LKA) со специалистом по обезвреживанию бомб и роботом-сапером.

Напомним, в начале августа в аэропорту Лейпцига возле украинского самолета Ан-124 обнаружили дрон со взрывчаткой .

В то же время Бундесвер сообщал, что количество инцидентов с беспилотниками в Германии измеряется сотнями.

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