Российский "Шахед" снова пролетал возле Хмельницкой АЭС, - "Энергоатом"

"Траектория полета указывает на то, что Россия, вероятно, пыталась сымитировать атаку непосредственно на АЭС путем резкого отклонения от начальной траектории в сторону станции, приближения к площадке, а затем разворота и возвращения на выходную траекторию", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" напомнили, что это не первый случай, когда Россия подвергает опасности украинские атомные объекты, "сознательно создавая угрозу безопасности АЭС и усиливая энергетический террор".

В компании добавили, что "Энергоатом" предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и информирование отечественных и международных организаций.

"Россияне повышают ставку, систематически создавая напряжение на атомных объектах. Этот террор должен остановиться, ведь последствия могут быть фатальными", - подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.