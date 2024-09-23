UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російський "Шахед" знову пролітав біля Хмельницької АЕС, - "Енергоатом"

Фото: Хмельницька АЕС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вночі 22 вересня було зафіксовано ще один проліт ударного дрона "Шахед" поруч з промисловим майданчиком Хмельницької атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"Траєкторія польоту вказує на те, що Росія, ймовірно, намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" нагадали, що це не перший випадок, коли Росія наражає на небезпеку українські атомні об’єкти, "свідомо створюючи загрозу безпеці АЕС та посилюючи енергетичний терор". 

У компанії додали, що "Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та інформування вітчизняних і міжнародних організацій. 

"Росіяни підвищують ставку, систематично створюючи напругу на атомних об'єктах. Цей терор має зупинитись, адже наслідки можуть бути фатальними", - наголосив керівник "Енергоатому" Петро Котін.

Російські дрони літають біля українських АЕС

Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" повідомляли, що понад сотню російських дронів та ракет пролетіло поруч з українськими атомними електростанціями менше ніж за місяць. Такі дії РФ становлять безпрецедентну загрозу для всієї Європи.

Зокрема, нещодавно російський дрон пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЕСХмельницкая АЭСВійна в УкраїніДрони