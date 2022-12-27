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Российский "Сбербанк" закрывает офис в ОАЭ из-за санкционных ограничений

Фото: российский "Сбербанк" не может работать в ОАЭ из-за санкций (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российский "Сбербанк" закрывает свое представительство в Объединенных Арабских Эмиратах под давлением санкционных ограничений, но российский бизнес продолжает процветать в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Bell.

Издание приводит слова первого заместителя председателя правления "Сбербанка" Александра Ведяхина, пообещавшего российским компаниям поддержку со стороны банка.

"К сожалению, из-за санкций мы сталкиваемся с серьезными ограничениями в работе нашего офиса в Абу-Даби и вынуждены закрыть его в I квартале 2023 года", - подтвердил он.

При этом он отметил, что подсанкционному банку без доступа к SWIFT практически невозможно работать не только в ОАЭ.

Однако не весь российский бизнес планирует уйти из этой арабской страны. Например, открыть филиал в ОАЭ планирует МТС-банк. Кроме того, на рынок Эмиратов собираются выйти сеть магазинов Fix Price, два российских застройщика и ресторанный холдинг Tigrus.

Еще в апреле РБК-Украина сообщало, что некоторые российские богачи пытаются обменять свою элитную недвижимость в Лондоне на жилье в Дубае. Таким образом, они стремятся обойти санкции, внедренные после полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее сообщалось, что российские олигархи пытались спасти свои самолеты от влияния санкций ЕС и США и спрятать их на время в Дубае, но из-за запрета страхования и обслуживания бортов российских контрагентов самолеты не могут летать и вынуждены простаивать.

Более подробно о том, как в России ищут пути для обхода санкций и кто ей в этом помогает - писало РБК-Украина.

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Объединенные Арабские Эмираты