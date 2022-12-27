Російський "Сбербанк" закриває офіс в ОАЕ через санкційні обмеження

Видання наводить слова першого заступника голови правління "Сбербанку" Олександра Ведяхіна, який пообіцяв російським компаніям підтримку з боку банку.

"На жаль, через санкції ми стикаємося із серйозними обмеженнями щодо роботи нашого офісу в Абу-Дабі та змушені закрити його в І кварталі 2023 року", - підтвердив він.

При цьому він зазначив, що підсанкційному банку без доступу до SWIFT практично неможливо працювати не тільки в ОАЕ.

Проте не весь російський бізнес планує піти з цієї арабської країни. Так, відкрити філіал в ОАЕ планує МТС-банк. Крім того, на ринок Еміратів збираються вийти мережа магазинів Fix Price, два російські забудовники та ресторанний холдинг Tigrus.