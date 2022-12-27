Російський "Сбербанк" закриває офіс в ОАЕ через санкційні обмеження

Російський "Сбербанк" закриває своє представництво в Об’єднаних Арабських Еміратах під тиском санкційних обмежень, але російський бізнес продовжує процвітати у цій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Bell.
Видання наводить слова першого заступника голови правління "Сбербанку" Олександра Ведяхіна, який пообіцяв російським компаніям підтримку з боку банку.
"На жаль, через санкції ми стикаємося із серйозними обмеженнями щодо роботи нашого офісу в Абу-Дабі та змушені закрити його в І кварталі 2023 року", - підтвердив він.
При цьому він зазначив, що підсанкційному банку без доступу до SWIFT практично неможливо працювати не тільки в ОАЕ.
Проте не весь російський бізнес планує піти з цієї арабської країни. Так, відкрити філіал в ОАЕ планує МТС-банк. Крім того, на ринок Еміратів збираються вийти мережа магазинів Fix Price, два російські забудовники та ресторанний холдинг Tigrus.
Ще у квітні цьогоріч РБК-Україна повідомляло, що деякі російські багатії намагаються обміняти свою елітну нерухомість у Лондоні на житло у Дубаї. Таким чином вони прагнуть обійти санкції, впроваджені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Раніше повідомлялося, що російські олігархи намагалися врятувати свої літаки від впливу санкцій ЄС та США і сховати їх на якийсь час у Дубаї, але через заборону страхування та обслуговування бортів російських контрагентів літаки не можуть літати і змушені простоювати.
Докладніше про те, як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій і хто їй у цьому допомагає - писало РБК-Україна.
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