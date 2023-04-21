Российский посол вмешался в выборы в Болгарии, агитируя за пророссийского кандидата, - СМИ

"Митрофанова долгое время вызывала споры в Болгарии, которая борется с сильными пророссийскими настроениями как в обществе, так и на политическом уровне", - говорится в материале.

"Если я болгарский избиратель, понимаю политику руководства и понимаю, что происходит, то наверняка проголосую или за "никого не поддерживаю", или за Костадина Костадинова", - сказала Митрофанова.

EurActiv пишет, что такие комментарии могут рассматриваться как нарушение Венской конвенции. Она отмечает, что послы не должны вмешиваться во внутренние дела государства.

Позже на слова Митрофанова отреагировали, однако она продолжила агитировать голосовать за пророссийского кандидата. Издание пишет, что позиция российского посла беспрецедентна, поскольку до сих пор иностранный дипломат ни разу не выразил преимущества болгарскому политику.

В том году глава политического офиса премьер-министра Кирилла Петкова Елена Бориславова заявляла, что Россия платит митингующим в стране 2000 евро в месяц.