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В Болгарии оштрафовали российскую нефтяную компанию "Лукойл" на 100 млн евро: детали

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Болгария, Четверг 06 апреля 2023 20:37
В Болгарии оштрафовали российскую нефтяную компанию "Лукойл" на 100 млн евро: детали Фото: "Лукойл" (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Группа "Лукойл" в Болгарии должна заплатить 100 млн евро за злоупотребление своим доминирующим положением.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на решение Комиссии по защите конкуренции Болгарии, о котором пишет Euractiv.

Она должна ограничить доступ к налоговым складам и транспортной инфраструктуре, что может сократить импорт топлива в страну. Расследование Комиссии сосредоточилось на поведении "Лукойл Нефтехим Бургас" и "Лукойл Болгария" и установило, что группа нарушила закон, не предоставив импортерам и производителям моторного топлива доступ к своим налоговым складам.

Это ограничило импорт морем, заблокировало налоговые склады, связанные с нефтяным терминалом "Росенец" и бензиновым терминалом "Петрол-Варна", и не обеспечило доступ к нефтепродуктопроводам группы для транспортировки топлива другим производителям и импортерам.

Группа "Лукойл" владеет самой развитой складской и сопутствующей транспортной инфраструктурой и наряду с высокой долей на рынке хранения автомобильного топлива является доминирующим предприятием. Это позволяет Лукойлу сохранять ведущие позиции в Болгарии на уровне оптовой и розничной торговли.

"Лукойл" злоупотребляет своим доминирующим положением как в соответствии с национальным законодательством, так и в соответствии с законодательством Европейского союза, поскольку ограничение импорта в Болгарию может существенно повлиять на структуру торговли между государствами-членами. Поэтому компанию оштрафовали на 100 млн. евро.

Напомним, что Болгария в рамках директивы ЕС об исполнении санкций приняла решение закрыть для входа российских судов все свои порты.

Болгария определила российскую агрессию непосредственной угрозой глобальному миру. К тому же в стране заявили, что армия РФ совершает систематические военные преступления в Украине.

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