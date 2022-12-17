Генерал США сомневается в готовности России к наступлению в феврале и объяснил почему

Россия вряд ли сможет прибегнуть к новому наступлению в феврале следующего года. Поскольку есть сомнения в возможности собрать нужное и хорошо подготовленное количество сил для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса.

"Я сомневаюсь, что Россия сможет собрать силы такого размера за это время по крайней мере не любого качества. Преувеличение потенциала для новых российских наступлений подпитывает тех, кто ищет причины не продолжать поддержку Украины", - написал Ходжес.

Таким образом генерал США не согласился с прогнозом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил, что РФ готовит около 200 тысяч новых солдат и пойдет в наступление и оно может произойти на Донбассе, с юга или же с Беларуси.

По его словам, враг может возобновить наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем - в январе.

Добавим, президент Владимир Зеленский также не исключает такого шага со стороны РФ. Поскольку россияне "никогда не отказывались от этого и одержимы местью".

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