Российский обстрел оставил без света 40 тысяч жителей Харьковской области

Что известно о ночной атаке

Напомним, сегодня ночью, в поселке Малиновка Чугуевского района дроны попали в частный двор. Там загорелся жилой дом и легковые автомобили. Пострадали пять человек.

Также в результате ударов загорелись территория гражданского предприятия и инфраструктурные объекты.

В течение ночи 4 сентября Россия выпустила по территории Украины 112 беспилотников с шести направлений. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 84 вражеских "Шахеды" и беспилотники-имитаторы.

Дроновой атаке подверглась и Одесса. Там, в результате обстрела начался пожар в складском помещении. Также был поврежден грузовик.