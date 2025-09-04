RU

Российский обстрел оставил без света 40 тысяч жителей Харьковской области

Фото: Лозовая обесточена после ночного удара РФ (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

После ночного российского удара без света остались 40 тысяч жителей Лозовой. Аварийные бригады уже работают над восстановлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Ночью 4 сентября враг атаковал Харьковскую область, применив 12 "Шахедов", 2 дрона "Молния" и 4 fpv-дрона. В результате обстрела частично обесточены более 40 тысяч абонентов в городе Лозовая и около 700 жителей шести населенных пунктов Близнюковской громады.

Аварийные бригады оперативно выехали на места и начали работы по восстановлению электроснабжения.

 

Что известно о ночной атаке

Напомним, сегодня ночью, в поселке Малиновка Чугуевского района дроны попали в частный двор. Там загорелся жилой дом и легковые автомобили. Пострадали пять человек.

Также в результате ударов загорелись территория гражданского предприятия и инфраструктурные объекты.

В течение ночи 4 сентября Россия выпустила по территории Украины 112 беспилотников с шести направлений. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 84 вражеских "Шахеды" и беспилотники-имитаторы.

Дроновой атаке подверглась и Одесса. Там, в результате обстрела начался пожар в складском помещении. Также был поврежден грузовик.

