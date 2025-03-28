Российский обстрел повредил газодобывающие объекты "Нафтогаза"

РФ атаковала объекты "Нафтогаза", повредив газодобывающие мощности. Пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАК"Нафтогаз Украины".
Российские войска снова атаковали объекты Группы "Нафтогаз", нанеся ущерб газодобывающим мощностям. Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру компании с начала полномасштабной войны и восьмая в этом году.
К счастью, пострадавших нет, и сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий.
Восстановление газоснабжения начнется немедленно, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы страны.
Глава Группы "Нафтогаз" Роман Чумак отметил, что такие атаки являются попыткой подрыва энергетической стабильности Украины, однако команда "Нафтогаза" и все энергетики продолжают бороться за бесперебойные поставки энергии.
Напомним, что переговоры между Украиной и США и Россией и США в марте этого года привели к 30-дневному прекращению огня между Киевом и Москвой.
Украина и США опубликовали совместные заявления относительно того, о чем было договорено в Саудовской Аравии.
В то же время, подобное заявление опубликовали и россияне, однако в их документе указаны условия для перемирия с Украиной на море. При этом россияне заявляли, что перемирие по ударам по энергетическим объектам действует с 18 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский вчера сообщил, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Херсоне, из-за чего местные жители остались без электричества.
Он поручил министру обороны Рустему Умерову передать США доказательства этой атаки и подчеркнул, что ждет реакции Вашингтона.
Заместитель министра иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что дата 18 марта является вымышленной российской пропагандой, связанной со звонком между Путиным и Трампом. Он подчеркнул, что эта дата не имела никакого фактического основания и была лишь выдумкой российской стороны.
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