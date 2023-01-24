Российский нарратив: глава МИД объяснил, почему вопрос Крыма нельзя выделять

Выделять Крым в вопросе деоккупации украинских территорий нельзя. Это и стало одной из ошибок "Минска", когда вопрос полуострова откладывался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в колонке Politico .

Он отметил, что западная стратегия противодействия российской угрозе должна была основываться на решительных шагах по деоккупации всех украинских территорий еще в 2014 году.

"Даже сейчас, когда я говорю, что Украина стремится полностью восстановить свою территориальную целостность, журналисты порой решают уточнить: "Включая Крым"?. Этот вопрос бессмыслен и только усиливает российский нарратив о том, что Крым особенный. Это не так. Само собой разумеется. Одной из самых больших ошибок "Минска" было то, что он позволил России поверить, что вопрос Крыма не рассматривается", - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул: нет и не было разницы между Крымом, Донбассом, Херсонской областью, Киевом и другими регионами.

"Каждая из них важна для реальной защиты европейской и мировой безопасности. Когда Запад согласился де-факто закрыть глаза на аннексию Крыма, он дал зеленый свет новым российским империалистическим посягательствам", - подытожил Кулеба.

Напомним, как ранее уже заявлял глава МИД, ни один сантиметр украинской земли не будет предметом уступок, поэтому Украина вернет все свои территории, которые сейчас оккупированы россиянами.

Напомним, ранее западные СМИ писали о том, что в администрации президента США Джо Байдена якобы решили пересмотреть свою политику и теперь там рассматривают возможность помощи Украине в нанесении ударов по территории оккупированного Крыма.

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