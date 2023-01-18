США готовятся помочь Украине отвоевать Крым, - NYT

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность усиления наступательных возможностей Украины, чтобы помочь ей наносить удары по российским войскам в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Позиция США начинает меняться

Как отмечает издание, Вашингтон в течение многих лет отказывается признавать российскую аннексию Крыма. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину все еще придерживается жесткой линии, не поставляя дальнобойное вооружение, которое может поразить российские базы на полуострове.

По данным NYT, сейчас эта линия начинает смягчаться. После нескольких месяцев переговоров с украинскими официальными лицами администрация Байдена склоняется к тому, что Киеву нужны средства для ударов по российским базам. Даже если такой шаг увеличит риск эскалации.

В частности, по словам источников, у президента США уверены, что удары по россиянам в Крыму укрепят позиции украинской стороны на любых будущих переговорах. А в последние месяцы опасения того, что Кремль в ответ может применить тактическое ядерное оружие, рассеялись.

У Байдена обдумывают дерзкий шаг

Издание пишет, что прямо сейчас администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов - помощь Украине в освобождении полуострова, который президент России Владимир Путин рассматривает как элемент "восстановления былой славы".

С украинской стороной обсуждается возможность использования различного американского оружия - от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley. Не исключено, что Вооруженные силы Украины попробуют взять под контроль "сухопутный коридор", функционирующий как маршрут снабжения оккупационных войск через Мелитополь и Мариуполь.

В то же время пока Байден не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности. Хотя NYT подчеркивает, что решением передать боевые машины Bradley американская сторона приблизилась к тому, чтобы помочь непосредственно в наступлении в направлении Крыма.

Какая роль отводится боевым машинам Bradley?

По мнению бывшего главнокомандующего армией США в Европе Бена Ходжеса, в ближайшие месяцы Bradley могут помочь в перекрытии "сухопутного коридора".

А старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Дж. Джонс полагает, что Украина может использовать эти боевые машины для переброски войск по основным дорогам, таким как М14, которая соединяет Херсон, Мелитополь и Мариуполь.

"Украинская пехота, продвигающаяся через эти районы, столкнется со значительным огнем с российских позиций, но Bradley обеспечат полезную огневую мощь и защиту войск", - добавил он.

По мнению правительственных и независимых аналитиков, вместе с британскими танками, а также бронемашинами, которые согласились передать Франция и Германия, Bradley станут авангардом бронетанковых войск, которые Украина может использовать в контрнаступлении этой зимой или весной.

А Министерство обороны Великобритании уверено, что если Украина сосредоточится на отвоевании южной части Запорожской области, то предварительные удары могут включать в себя поражение целей в Крыму.

Такими ударами официальный Киев может продемонстрировать, что Россия не контролирует территории. Сейчас администрация Байдена все больше уверена, что удары по российским тылам серьезно подорвут способность Москвы продвинуться вперед.

"Без Крыма все развалится", - отметила бывший высокопоставленный представитель Пентагона по Украине Эвелин Фаркас.