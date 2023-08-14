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В российской Махачкале прогремел сильный взрыв

Иллюстративное фото: в российской Махачкале прогремел сильный взрыв (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В российском городе Махачкала сегодня, 14 августа, вечером местные жители услышали сильный взрыв, после которого начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.

В сети пишут, что в городе взрыв прогремел на автомобильной заправке. Там якобы горит около 10 автомобилей. 

 

Как уточняют в Telegram-канале Mash, из-за взрыва на АЗС погибли по меньшей мере три человека, а больше 10 человек - обратились за помощью к медикам. 

В сети пишут, что инцидент произошел на одном из самых людных мест в городе. 

Обновлено 22:24

Как пишут российские Telegram-каналы, число погибших в Махачкале выросло до пяти. 

При этом взрыв уже подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов. 

Обновлено 22:32

По информации Mash, известно уже о восьми погибших из-за взрыва. При этом огонь перекинулся на близлежащие жилые дома. Их жителей экстренно эвакуируют. 

Также в сети уточняют, что из-за взрыва в соседних зданиях повыбивало окна. 

Обновлено 22:39

На заправке в Махачкале прогремели повторные взрывы, а площадь пожара составила 500 квадратных метров. 

При этом в сети сообщают уже о десяти погибших. 

Взрывы и пожары в России

Напомним, на территории России последнее время все чаще гремят взрывы и начинаются пожары. 

К примеру, недавно сильный взрыв прогремел на оборонном заводе в городе Сергиев Посад Московской области. В результате инцидента пострадали десятки людей, также в сети сообщали о погибших. 

Также сегодня взрыв раздался на Талинском нефтяном месторождении в Нягане

 

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Российская ФедерацияАЗСМахачкалаВзрыв