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У російській Махачкалі пролунав сильний вибух

Ілюстративне фото: у російській Махачкалі пролунав сильний вибух (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У російському місті Махачкала сьогодні, 14 серпня, увечері місцеві жителі почули сильний вибух, після якого почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza в Telegram.

У мережі пишуть, що у місті вибух пролунав на автомобільній заправці. Там нібито горить близько 10 автомобілів.

 

Як уточнюють у Telegram-каналі Mash, через вибух на АЗС загинули щонайменше троє людей, а більше 10 людей - звернулися за допомогою до медиків.

У мережі пишуть, що інцидент стався на одному з найлюдніших місць у місті.

Оновлено 22:24

Як пишуть російські Telegram-канали, кількість загиблих у Махачкалі зросла до п'яти.

При цьому вибух підтвердив голова Дагестану Сергій Мєліков.

Оновлено 22:32

За інформацією Mash, відомо вже про вісьмох загиблих через вибух. При цьому вогонь перекинувся на довколишні житлові будинки. Їх мешканців екстрено евакуюють.

Також у мережі уточнюють, що через вибух у сусідніх будівлях повибивало вікна.

Оновлено 22:39

На заправці в Махачкалі пролунали повторні вибухи, а площа пожежі становить 500 квадратних метрів.

При цьому в мережі повідомляють уже про десятьох загиблих.

Вибухи та пожежі в Росії

Нагадаємо, на території Росії останнім часом все частіше гримлять вибухи та починаються пожежі.

Наприклад, нещодавно сильний вибух пролунав на оборонному заводі в місті Сергієв Посад Московської області. Внаслідок інциденту постраждали десятки людей, також у мережі повідомляли про загиблих.

Також сьогодні вибух пролунав на Талінському нафтовому родовищі у Нягані.

 

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Російська ФедераціяАЗСМахачкалаВибух