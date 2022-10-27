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Италия пытается сохранить свой завод, принадлежащий российскому "Лукойлу", - СМИ

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Италия, Четверг 27 октября 2022 21:14
Италия пытается сохранить свой завод, принадлежащий российскому "Лукойлу", - СМИ Фото: Италия пытается сохранить свой завод, принадлежащий российскому "Лукойлу" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Италия работает над тем, чтобы сохранить принадлежащий российскую "Лукойлу" нефтеперерабатывающий завод, несмотря на новые санкции, которые вступят в силу в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, Италия пытается выиграть время, чтобы договориться о продаже завода.

Нефтеперерабатывающий завод ISAB компании "Лукойл" на Сицилии может пострадать от вступающего в силу 5 декабря эмбарго на морские поставки российской нефти, что поставит под угрозу рабочие места на бедном юге Италии и перерабатывающие мощности страны.

Хотя санкции не затронули "Лукойл", завод ISAB был вынужден полагаться исключительно на российскую нефть после того, как банки-кредиторы прекратили финансирование и перестали предоставлять гарантии, необходимые заводу для покупки нефти у альтернативных поставщиков.

Источники Reuters сообщили, что правительство пыталось найти способы гарантировать, что завод сможет получать финансирование от кредиторов и оставаться в рабочем состоянии. Продажа нероссийским покупателям будет предотвращать закрытие завода ISAB, на который приходится около 20% итальянских нефтеперерабатывающих мощностей и непосредственно занято около 1000 рабочих.

Напомним, что новый премьер Италии пообещала поддержку Украины и санкции против президента РФ Владимира Путина.

Также в Италии скептически относятся к европейским санкциям против России. Рим хочет, чтобы ЕС компенсировал расходы на санкции.

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