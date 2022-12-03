ua ru
Сб, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Несмотря на санкции. США разрешили Италии помочь заводу, принадлежащему российскому "Лукойлу"

Новина українською →
Италия, Суббота 03 декабря 2022 17:30
Несмотря на санкции. США разрешили Италии помочь заводу, принадлежащему российскому "Лукойлу" Фото: США разрешили Италии помочь заводу, принадлежащему российскому "Лукойлу" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Итальянским банкам не грозят штрафы за нарушение санкций против РФ, если они будут помогать своему заводу, принадлежащему российскому "Лукойлу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра промышленности Италии Адольфо Урсо, которое приводит Reuters.

Власти США заверили Италию, что ее банкам не грозят штрафы за нарушение санкций, если они помогут заводу покупать нероссийскую нефть.

Эти заверения должны помочь сицилийскому заводу ISAB остаться на плаву после того, как 5 декабря вступит в силу европейское эмбарго на морские перевозки российской нефти. Это позволит сохранить рабочие места и сохранить национальные запасы топлива.

"Мы получили кредитное утешение, гарантию того, что банки, финансирующие промежуточные транзакции для помощи ISAB, не будут подвергаться санкциям США", - сказал Урсо.

После вторжения России в Украину ISAB была вынуждена полагаться исключительно на российскую нефть после того, как банки-кредиторы прекратили финансирование и перестали предоставлять гарантии, необходимые для покупки нефти у альтернативных поставщиков.

На "Лукойл" не распространяются санкции в Европе, но банки по-прежнему неохотно имеют дело со связанной с Россией компанией, опасаясь возможных штрафов в США, где компания находится под секторальными санкциями с 2014 года. На этой неделе итальянское правительство представило схему передачи нефтеперерабатывающего завода под опеку. Аналогичный шаг сделала Германия, когда в сентябре взяла под свой контроль принадлежащий "Роснефти" нефтеперерабатывающий завод.

Урсо сказал, что нефтеперерабатывающий завод может перейти под временный контроль правительства, пока "Лукойл" продолжает переговоры о продаже актива.

Напомним, что Италия работает над тем, чтобы сохранить принадлежащий российской "Лукойлу" нефтеперерабатывающий завод, несмотря на новые санкции, которые вступят в силу в следующем месяце.

Новый премьер Италии пообещала поддержку Украины и санкции против президента РФ Владимира Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Италия Санкции против России Война в Украине
NEWS
Больше 500 оккупантов и вертолет: новые потери РФ в Украине от Генштаба
Больше 500 оккупантов и вертолет: новые потери РФ в Украине от Генштаба
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии