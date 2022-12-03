Несмотря на санкции. США разрешили Италии помочь заводу, принадлежащему российскому "Лукойлу"

Итальянским банкам не грозят штрафы за нарушение санкций против РФ, если они будут помогать своему заводу, принадлежащему российскому "Лукойлу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра промышленности Италии Адольфо Урсо, которое приводит Reuters.

Власти США заверили Италию, что ее банкам не грозят штрафы за нарушение санкций, если они помогут заводу покупать нероссийскую нефть.

Эти заверения должны помочь сицилийскому заводу ISAB остаться на плаву после того, как 5 декабря вступит в силу европейское эмбарго на морские перевозки российской нефти. Это позволит сохранить рабочие места и сохранить национальные запасы топлива.

"Мы получили кредитное утешение, гарантию того, что банки, финансирующие промежуточные транзакции для помощи ISAB, не будут подвергаться санкциям США", - сказал Урсо.

После вторжения России в Украину ISAB была вынуждена полагаться исключительно на российскую нефть после того, как банки-кредиторы прекратили финансирование и перестали предоставлять гарантии, необходимые для покупки нефти у альтернативных поставщиков.

На "Лукойл" не распространяются санкции в Европе, но банки по-прежнему неохотно имеют дело со связанной с Россией компанией, опасаясь возможных штрафов в США, где компания находится под секторальными санкциями с 2014 года. На этой неделе итальянское правительство представило схему передачи нефтеперерабатывающего завода под опеку. Аналогичный шаг сделала Германия, когда в сентябре взяла под свой контроль принадлежащий "Роснефти" нефтеперерабатывающий завод.

Урсо сказал, что нефтеперерабатывающий завод может перейти под временный контроль правительства, пока "Лукойл" продолжает переговоры о продаже актива.