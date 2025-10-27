Российский "Лукойл" из-за санкций вынужден продавать свои активы за рубежом

В понедельник, 27 октября, российская нефтяная компания "Лукойл" заявила о намерении продать свои активы за рубежом. Причина - введение западными странами санкций в отношении нее и ее дочерних предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Лукойла".
"В связи с введением ограничительных мер против компании и ее дочерних предприятий некоторыми государствами, компания объявляет о своем намерении продать свои международные активы", - говорится в заявлении.
Отмечается, что рассмотрение предложений от потенциальных покупателей уже стартовало.
"Лукойл" сообщил, что продажа активов будет происходить в рамках лицензии, которую выдало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Российская компания собирается обратиться за продлением действия лицензии для обеспечения бесперебойной работы международных активов до завершения сделок.
Напомним, 23 октября американский лидер Дональд Трамп объявил о введении санкций против "Лукойла" и "Роснефти", а также их дочерних компаний. До этого санкции против этих российских компаний ввела Великобритания.
Сразу после этого акции "Лукойла" на Московской бирже обвалились. В частности, за два дня они подешевели на 7,2%, что соответствует потере 297 млрд рублей (около 3,66 млрд долларов).
По информации агентства Bloomberg, потоки российской нефти в Индию, которые резко выросли после начала полномасштабной войны в Украине, уже скоро могут сократиться почти до нуля.
При этом источники Reuters рассказали, что санкции Соединенных Штатов побудили государственные китайские нефтяные компании в краткосрочной перспективе приостановить закупки нефти у страны-агрессора.